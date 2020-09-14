«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Ростов» — команда, которая испытывает большие проблемы с атакой в этом сезоне. На данный момент меньше «Ростова» забил только «Ротор». Но мне кажется, что, даже несмотря на то, что «Локомотив» играет с большим упором на оборону, не назовешь команду сильно результативной, тем более она потеряла Миранчука, самого яркого игрока, все равно надо рассчитывать на забитые голы.



Я не думаю, что «Ростов» будет отсиживаться в обороне. Скорее всего, у Валерия Карпина есть план, за счет которого можно доставить неприятности «Локомотиву».



Я буду исходить из того, что в этом матче будут забитые голы. «Обе забьют» с коэффициентом 1.82. В каком-то роде это ставка против статистики. Но иногда минус на минус дает плюс. Мне кажется, голы в этом матче должны быть".