«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч АПЛ

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Ставка: тотал больше 20.5 фолов за 1.79.
«На первых порах при выборе ставок на статистические показатели придётся оперировать данными прошлого сезона. Итак, по итогам 380 сыгранных матчей в среднем за игру в АПЛ арбитры фиксировали 21,46 нарушения правил. Букмекер предлагает нам отталкиваться от планки тотала в 20.5.
Если внимательно изучить статистику встречающихся сегодня команд, то можно заметить, что и «Шеффилд Юнайтед», и «Вулверхэмптон» довольно часто вступают в верховые единоборства и не стесняются отбирать мяч на земле. Это явный сигнал к тому, что стоит обратить внимание на тотал больше по фолам. По моим оценкам, от матча стоит ожидать 22-29 нарушений правил.
Осталось только разобраться с судьёй. Предстоящий поединок будет обслуживать Майк Дин. Нельзя сказать, что он как-то принципиально отличается от своих коллег по цеху. Фолы он фиксирует примерно с такой же частотой, что и среднестатистический арбитр АПЛ, может быть, чуть чаще, но не сильно. Поэтому с поправкой на судью мой ожидаемый диапазон нарушений правил смещается до 23-30. Согласитесь, это явно больше, чем предлагает букмекер. Так что играем «верх».
- 14 сентября 2020
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