«Вегас» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на 5-й матч полуфинала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч третьего раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Вегас» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.90.

«Ну что, «Вегас» прижат к стенке и проигрывать не имеет права? И счёт в серии уже 1-3? И мы помним, как «Даллас» вёл 3-1 с «Колорадо», но позволил сделать счёт в серии 3-3.



И мы знаем, что «Голден Найтс» гораздо активнее в этой серии, больше бросают, бегут, давят. «Даллас» выручает только Антон Худобин, а ещё – контратаки и опыт ветеранов, которые решают всё в ключевые моменты.



Какие могут быть изменения в составах? Не думаю, что в такой момент «Вегас» заменит вратаря и выпустит Марка-Андре Флёри, который в плей-офф провёл только четыре матча. Всё-таки ему не будет хватать игровой практики. Да и Робин Ленер совсем неплох. «Даллас» тоже не будет сильно менять состав. Так, только по мелочи. Вот в прошлом матче (2:1) вышел Эндрю Кольяно и сразу же отметился голевой передачей.



Обе команды в этой серии забили по шесть голов в четырёх матчах. Это крайне мало. Букмекеры это тоже поняли, поэтому кэф на тотал меньше (5.5) в основное время неумолимо падает и теперь составляет 1.57. Давайте тогда возьмём тотал меньше (5) в основное время. Кэф на это – 1.90. Это такая страховка, что если будет заброшено пять шайб, то деньги к нам вернутся. Если меньше, то мы в шоколаде».