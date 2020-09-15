Гарбинье Мугуруса — Слоан Стивенс: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Риме Гарбинье Мугуруса — Слоан Стивенс.
Ставка: победа Стивенс с форой (+4 гейма) за 1.78.
«Мугуруса на карантине восстанавливалась после травмы левой лодыжки. Поэтому решение по возобновлению сезона принимала в последний момент. С «Мастерса» в Цинциннати снялась, а вот на Открытом чемпионате США сыграла, где проиграла во втором раунде Цветане Пиронковой.
Безусловно, Мугурусе понадобится время, чтобы нащупать свою игру и показать высокий уровень тенниса. Пока ей не хватает игровой практики. А это, несомненно, является важнейшей деталью в игре атакующих теннисистов, коим является Мугуруса.
Стивенс в свою очередь пытается наладить игру после затяжного спада. И она прибавляет. Если после выхода из карантина Стивенс неважно смотрелась на турнирах в Лексингтоне и Цинциннати, то уже в Нью-Йорке её игра стала заметно лучше. Получалось качественнее пробивать на задней линии и продуктивнее перемещаться по корту.
Мугуруса со всеми её проблемами не выглядит фаворитом. Стивенс прекрасно знает, как играть против Гарбинье, ведь в личных встречах американка ведёт 2-1. Причём одна из побед была добыта как раз на грунте. Слоан играет сейчас явно не хуже, поэтому она вполне может бороться за итоговый результат. Предлагаю воспользоваться плюсовой форой».
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