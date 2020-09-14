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«Вегас» — «Даллас»: прогноз Михаила Зислиса на 5-й матч полуфинала Кубка Стэнли

«Вегас» — «Даллас»: прогноз Михаила Зислиса на 5-й матч полуфинала Кубка Стэнли
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Известный хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на 5-й матч серии НХЛ «Вегас» — «Даллас».

Ставка: победа «Вегаса» за 1.91.

«После того как «Голден Найтс» раз за разом оказывается не в состоянии решить вопрос с вратарём соперника Антоном Худобиным, сомнений в исходе серии почти не осталось. Дело не в том, что «Даллас» ведёт с комфортным преимуществом 3-1 и ему осталось сделать всего один шаг до выхода в финал Кубка Стэнли.

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур так и не придумал, как изменить собственную игру, чтобы совладать со «Старз». Его хватает лишь на перестановки в тройках. А вот действия команды остаются теми же самыми — агрессивными, напористыми и при этом прямолинейными. Даже второй матч, когда «золотые рыцари» победили (3:0), не изменил общей картины.

«Даллас» грамотно сушит игру, отталкиваясь от блестящей формы Худобина. В то же время «Старз» при всех достоинствах его лидеров много везёт. Это глупо отрицать. Для радикального перелома в серии поводов на данный момент нет.

Но хотя бы один раз «Вегасу» должна улыбнуться удача. Не настолько силён его соперник, чтобы выиграть три встречи подряд».

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