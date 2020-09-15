Авангард» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 Авангард» — СКА.
Ставка: итоговая победа СКА за 1.93.
«Кажется, «Авангард» чувствует себя в Подмосковье более уверенно, чем дома. По крайней мере именно тут экс-омичи с первого же захода дошли до финала и теперь, кажется, собираются идти ещё дальше.
Правда, в предыдущем туре балашихинцы потерпели первое в сезоне поражение. Но после четырёх побед это не кажется чем-то критическим. У СКА картина точно такая же: одно поражение при четырёх победах. А значит, мы имеем в чистом виде «столкновение галактик» и «междусобойчик» лидеров конференций. И точно самый интригующий матч после битвы за Кубок открытия сезона.
«Что мы имеем с этого гуся, кроме шкварок», — спрашивал миляга Портос незадолго до того, как отправить в мир иной пару-тройку гвардейцев кардинала. С этого гуся, то есть «межгалактического междусобойчика», мы имеем небольшой статистический перекос в пользу хозяев. Что, в принципе, вполне логично для матчей равных соперников. Ещё мы имеем сплошь «низовые» матчи, где более четырёх шайб забрасывается обеими командами по большим праздникам и чаще всего за пределами основного времени.
Стало быть, нечто подобное наверняка ждёт нас и на этот раз. Тем более что обе команды куда эффективнее обороняются, нежели атакуют. Посмею предположить, что балашихинских болельщиков ждёт суровая битва и ничья по итогам трёх периодов. Скромные 2:2, а может быть даже и 1:1. И уже потом скажется преимущество в индивидуальном мастерстве гостей, где найдётся свой возмутитель спокойствия, рвущий шаблоны.
То есть победа СКА за пределами основного времени».
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