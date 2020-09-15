«Спартак» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Спартак» — «Трактор».

Ставка: победа «Спартака» за 2.12.

«Спартак» сыграл в текущем сезоне всего-то пять матчей, а уже успел удивить всех несколько раз. Удивить в первую очередь своей непредсказуемостью. То есть матчи с московским «Динамо» и «Салаватом» показали, что стальные причиндалы у красно-белых никуда не делись и имеются. Но игры против «Локомотива» и минского «Динамо» ненавязчиво намекают, что иногда эти причиндалы забываются в раздевалке. И «Спартак» всё больше возвращается к своим истокам, к «Спартаку» советских времён, когда команда братьев Майоровых, а позже Якушева и Шадрина в четырёхкруговом турнире на 12 участников могла трижды обыграть непобедимый ЦСКА и трижды уступить, извините за выражение, «Ижстали».



И вот теперь на повестке дня та же самая «Ижсталь», только теперь она зовётся «Трактором», но суть от этого не меняется, это точно не лидер. Пока челябинцы сумели обыграть лишь ещё более унылый «Куньлунь», которому самое место в ВХЛ (и ещё не факт, что в чемпионате, возможно, что и в первенстве), да взять очко в домашнем матче с сочинцами, которые сами дышат через раз. «Трактор» проводит лишь второй выездной матч в текущем сезоне, и в первом, прошедшем в Ярославле, у него не было ничего хорошего. Уральцы много не пропускают, но забивают и того меньше. То есть шансов со «Спартаком» у них априори не может быть много. Но они есть.



Да, они есть, потому что у красно-белых снова будут проблемы с мотивацией. И кажется, уже не хватает всего жизненного опыта Знарка, чтобы его команда выпрыгивала из штанов не только в матчах с лидерами. Именно это и сводит на нет всё преимущество москвичей, делая фаворитов весьма уязвимыми.



Но я всё-таки надеюсь, что в данном матче «Спартак» не станет валять дурака и заниматься фигурным катанием вместо хоккея. Пусть «Трактор» много не пропускает, но красно-белым много и не надо. Посмею предположить, что хозяева победят в абсолютно низовом матче с минимальным счётом, зато в основное время".