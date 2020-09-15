«Тампа» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на 5-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Тампы» за 1.99.

«Тампа» ведёт со счётом 3-1 в серии. Четвёртый матч был ключевым, и в нём «Лайтнинг» победили «Айлендерс» (4:1).



Причём ньюйоркцы открыли счёт, когда отличился Брок Нельсон на 32-й минуте. Но потом «Тампа» забила два гола за 12 секунд, переломив ход встречи. Это сделали Блэйк Коулман и Ондржей Палат. Второму ассистировал Никита Кучеров, а первому – сам Андрей Василевский.



В третьем периоде на 44-й минуте Кучеров и Палат раскрутили комбинацию, которую завершил Брэйден Пойнт по прозвищу Брови, как его окрестили российские болельщики. Ну и Пэт Марун, бравший Кубок Стэнли год назад с «Сент-Луисом», поставил решающую точку.



Обратим внимание, что «Тампа» с возвращением Пойнта снова начала активнее играть в атаке (36-27 по броскам), доминировала на вбрасываниях (62-38%). И прекратилась катавасия удалений, которая сгубила «Лайтнинг» в третьей встрече. При этом «Тампа» не уступила по таким техническим компонентам, как хиты (48-48) и блоки (17-17). Тут вообще изумительное равенство.



Что тут скажешь по фактам? «Тампа» сильнее «Айлендерс» в этой серии. И имеет проблемы, когда ньюйоркцы сбивают «Лайтнинг» с их привычного хоккея. Я попробую взять кэф 1.99 на то, что «Тампа» победит в основное время и поставит точку в этой серии, чтобы готовиться к финалу мечты против «Далласа». Очень бы хотелось это увидеть».