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«Гент» — «Рапид» Вена: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 15 сентября

«Гент» — «Рапид» Вена: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 15 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Гент» — «Рапид» Вена.

Ставка: победа «Рапида» с форой (+1) за 1.60.

«Коэффициент на победу хозяев кажется здесь явно заниженным. «Гент» недавно продал своего главного бомбардира Джонатана Дэвида, забившего 30 мячей за два сезона, за 30 миллионов в «Лилль», и равноценной замены ему пока не нашёл. Да и начало сезона у команды не задалось – четыре поражения в пяти турах при всего четырёх забитых мячах.

«Рапид» хоть в целом и уступает по уровню игроков бельгийцам, но зато находится в форме. Семь матчей уже не проигрывает с учётом товарищеских. А в двух официальных победил: и в предыдущем раунде ЛЧ в Загребе, и в чемпионате крупно дома.

Здесь можно попробовать взять и осторожную ставку на гостей с форой (+1), и с более высоким коэффициентом – X2».

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