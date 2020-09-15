«Авангард» — СКА: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ в Балашихе

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Авангард» — СКА в рамках регулярного сезона КХЛ.



Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Авангарда» за 2.43.



«Континентальная хоккейная лига даёт большой концерт. «Авангард» против СКА. Это встреча титанов. Обе команды совершенно справедливо рассматриваются как претенденты на победу в турнире. Но для СКА, на мой взгляд, сезон может оказаться экспериментальным. Всё-таки Валерий Брагин давно не рулил клубом, и хоккеисты теперь привыкают к новым требованиям и вообще к новой команде, посмотрите, сколько там произошло изменений. Какие надежды возлагаются на молодёжную тройку, и проблемы в регулярке уже имеются, а в плей-офф будет достаточно.



В любом случае для СКА это такой турбулентный сезон, а вот «Авангард» должен заявить о своих намерениях на Кубок. Огромные деньги потрачены: надёжные вратари, классная защита и атака в порядке. СКА будет тяжело. В прошлом сезоне все выездные матчи с «Авангардом» для СКА закончились поражениями, но низовыми.



Сейчас тоже, кажется, что низ, но СКА весело играет впереди. Бурдасов в огне. Одной или двух шайб «Авангарду» будет недостаточно, чтобы победить. Учитывая хорошую форму нападающих, учитывая, что СКА тяжёлым командам забивает достаточно. Вспомните, сколько «Ак Барсу» забил и с «Локомотивом» накидали. Получилось всё здорово.



Кроме того «Авангард» обнулился. Думаю, что вы видели это поражение в Уфе. Думаю, что у «Авангарда» есть хорошие шансы, чтобы пробить тотал. Двух шайб, чтобы победить такой СКА, сейчас недостаточно, а три «Авангард» способен забить. Поэтому тотал больше 2.5 шайбы у «Авангарда» на эту встречу».