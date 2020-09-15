«Авангард» — СКА: эксперты оценили шансы в центральном матче дня КХЛ
15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех СКА идёт за 2.57.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.
Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.90, успех СКА с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.95. Поставить на гол на первой минуте предлагается с коэффициентом 15.50.
«Авангард» — СКА. Прогноз: Валерий Брагин и Боб Хартли не станут тратить время впустую
Центральный матч вторника состоится в Балашихе, вывеска — огонь.
- 15 сентября 2020
-
08:00
-
07:00
- 14 сентября 2020
-
21:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:58
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:36
Партнерский контент