«Авангард» — СКА: эксперты оценили шансы в центральном матче дня КХЛ

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ HD».

Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех СКА идёт за 2.57.



Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.90, успех СКА с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.95. Поставить на гол на первой минуте предлагается с коэффициентом 15.50.