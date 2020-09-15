«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Уфе

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо».

Ставка: гол Никиты Сошникова за 3.20.

«Не прошло и двух недель, а соперники пересекутся во второй раз. Впервые они сразились на самом старте регулярного чемпионата. Тогда в Нижнем Новгороде сильнее оказались гости (3:2). Маркус Гранлунд сразу же доказал серьёзность намерений и набрал три (1+2) очка. Хозяева дважды забили в большинстве, но для набора очков этого не хватило.



«СЮ» рвёт и мечет. Четыре победы в основное время в пяти играх. Это при том, что четыре из них были выездными. Единственное поражение пришлось на «Спартак» (3:5). Там надо учесть два фактора. Во-первых, та встреча завершала гостевую серию. Выходить на лёд пришлось в четвёртый раз за семь суток, сил не хватило.



Во-вторых, основному вратарю Юхе Метсоле предоставили отдых, а Владислав Сухачёв отстоял так себе. После трёх выходных на своём льду уфимцы нанесли первое поражение в сезоне «Авангарду» (3:2), что само по себе непросто. Перебросать омичей в полтора раза редко кому удаётся (42-28).



Шансы подопечных Томя Лямся заметно выше. В то же время на П1 дают скромнейший коэффициент 1.55, а лезть в большие форы смысла нет. «Салават» много побеждает с разницей в одну шайбу (исключение — «Северсталь», но она совсем не хватает звёзд с неба), а нижегородцы, напротив, никого просто так не отпускают.



Возьмём гол Никиты Сошникова за 3.20. Форвард был хорош в прошлом сезоне, а в этом забить никак не удаётся. Нацеленность на ворота сумасшедшая. С «Авангардом» накануне он 12 раз тревожил Эмиля Гарипова! При таком настрое и большом айстайме первый гол — дело времени. Благо что соперник подходящий: «Торпедо» играет само и даёт играть другим, а вратари не отличаются надёжностью».