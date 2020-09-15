«Спартак» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 15 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.75.

«Трактор» остался без Анвара Гатиятулина, которому рекомендован полный покой из-за перенесённого ОРВИ. Выездную серию придётся провести без главного тренера. Команда продолжает показывать бодрый хоккей и много создавать, но с набором очков дело категорически не ладится.



С «Автомобилистом» (1:3) сыграла разница в классе вратарей, с «Сочи» (2:3 ОТ) и «Локомотивом» (1:2) банально не хватило реализации. Единственная победа одержана над скромным «Куньлунем» (3:1), а это никуда не годится. Накануне в Ярославле проспали первый период, получив дефицит в две шайбы.



Потом задвигались, завладели территориальным преимущество и отквитали один гол в большинстве. А сравнять так и не смогли. Несколько раз выручил Илья Коновалов, а в паре ситуаций «мишки» начудили сами. Итог — всего три очка и восьмое место в Восточной конференции. Надо добавлять.



Букмекеры отдают заметное преимущество москвичам, но тут многое будет зависеть от состояния легионеров. Если Радил и Лехтеря не вернутся, шансы челябинцев смотрятся никак не ниже. В оптимальном составе первое звено у красно-белых великолепное, без него созидание даётся гораздо тяжелее.



Пожалуй, Х2 за 1.75 смотрится неплохо. Можно даже рассмотреть комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.01. Челябинцам пока упорно не везёт, а у «Спартака» довольно часто случаются сбои в обороне".