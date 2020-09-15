«Спартак» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 15 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор».
Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.75.
«Трактор» остался без Анвара Гатиятулина, которому рекомендован полный покой из-за перенесённого ОРВИ. Выездную серию придётся провести без главного тренера. Команда продолжает показывать бодрый хоккей и много создавать, но с набором очков дело категорически не ладится.
С «Автомобилистом» (1:3) сыграла разница в классе вратарей, с «Сочи» (2:3 ОТ) и «Локомотивом» (1:2) банально не хватило реализации. Единственная победа одержана над скромным «Куньлунем» (3:1), а это никуда не годится. Накануне в Ярославле проспали первый период, получив дефицит в две шайбы.
Потом задвигались, завладели территориальным преимущество и отквитали один гол в большинстве. А сравнять так и не смогли. Несколько раз выручил Илья Коновалов, а в паре ситуаций «мишки» начудили сами. Итог — всего три очка и восьмое место в Восточной конференции. Надо добавлять.
Букмекеры отдают заметное преимущество москвичам, но тут многое будет зависеть от состояния легионеров. Если Радил и Лехтеря не вернутся, шансы челябинцев смотрятся никак не ниже. В оптимальном составе первое звено у красно-белых великолепное, без него созидание даётся гораздо тяжелее.
Пожалуй, Х2 за 1.75 смотрится неплохо. Можно даже рассмотреть комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.01. Челябинцам пока упорно не везёт, а у «Спартака» довольно часто случаются сбои в обороне".
- 15 сентября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00