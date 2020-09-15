ПАОК — «Бенфика»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЧ

15 сентября ПАОК примет «Бенфику» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.



Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Ставки на проход ПАОК принимаются за 1.41, проход «Бенфики» идёт за 2.90.