ПАОК — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов 15 сентября, прогнозы и ставки

Сегодня, 15 сентября, ПАОК примет «Бенфику» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.
Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Ставки на проход ПАОК принимаются за 1.41, проход «Бенфики» идёт за 2.90.
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