Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Родина» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч Кубка России

«Родина» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го круга Кубка России сезона-2020/2021 «Родина» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.01.

«Спартак» проводит матч в Кубке России против «Родины», что важно отметить, на своём поле. Об этом попросила «Родина». Видимо, будет неплохая аудитория, большое количество болельщиков — это пойдёт на руку подопечным Доменико Тедеско. Плюс в прошлой игре «Спартак» уступил, поэтому сейчас команде нужна победа, пусть и над командой из низшего дивизиона.

Конечно, будет ротация. Тедеско даст поиграть резервистам. Удивительно, но если смотреть на букмекерские расклады, то кажется, что «Родина» будет на что-то способна. Мне кажется, что нет. «Спартак» выиграет легко и может даже с преимуществом в два мяча, поэтому поставлю на победу «Спартака» с форой (-1.5)".

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020