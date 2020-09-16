«Родина» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч Кубка России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го круга Кубка России сезона-2020/2021 «Родина» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.01.

«Спартак» проводит матч в Кубке России против «Родины», что важно отметить, на своём поле. Об этом попросила «Родина». Видимо, будет неплохая аудитория, большое количество болельщиков — это пойдёт на руку подопечным Доменико Тедеско. Плюс в прошлой игре «Спартак» уступил, поэтому сейчас команде нужна победа, пусть и над командой из низшего дивизиона.



Конечно, будет ротация. Тедеско даст поиграть резервистам. Удивительно, но если смотреть на букмекерские расклады, то кажется, что «Родина» будет на что-то способна. Мне кажется, что нет. «Спартак» выиграет легко и может даже с преимуществом в два мяча, поэтому поставлю на победу «Спартака» с форой (-1.5)".