«Сибирь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Сибирь» — «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 3.79, итоговая победа «Сибири» за 1.92.

«Оба соперника, кажется, вышли из стартового кризиса и выиграли по два своих последних матча. Новосибирцы сделали это дома после четырёх поражений, москвичи в гостях после трёх. Стало быть, едва начавшаяся победная серия у кого-то из соперников после финальной сирены закончится, а у кого-то продлится как минимум до трёх матчей. Но у кого?



Объективно соперники достойны друг друга, оба идут по турниру явно по нарастающей, оба от игре к игре прибавляют. Оба с характером и умеют вытаскивать сложные матчи. Кто из них окажется лучше готов физически к конкретному «междусобойчику», тот и наберёт два очка. Причём второй соперник, скорее всего, тоже не будет класть зубы на полку, а одним очком всё-таки довольствуется.



На стороне хозяев тот факт, что после предыдущего матча они никуда не выезжали, ниоткуда не возвращались, а продолжали планово готовиться к игре дома. У бело-голубых всё гораздо тяжелее: своё выездное турне они начали в солнечном Казахстане, после чего ничтоже сумняшеся рванули на Дальний Восток и теперь возвращаются домой. В принципе, поездка в Хабаровский край, да ещё не совмещённая с заездом в край Приморский, особых проблем давно уже никому не доставляет. Но тут надо понимать, что налагается выездная усталость плюс уже третий подряд скачок по времени.



А ещё на стороне сибиряков статистика личных встреч, которая даёт им преимущество не как сибирякам, а как хозяевам. Потому что в противостоянии «Динамо» и «Сибири» пять последних матчей выиграли именно хозяева. И теперь есть все предпосылки к тому, что они продлят эту славную серию, уже растянувшуюся на два сезона.



Поэтому раскидываем так: ничья в основное время и победа «Сибири» за её пределами».