«Монпелье» — «Лион»: трансляция матча 15 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
Сегодня, 15 сентября, «Монпелье» примет «Лион» в матче перенесённого 1-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.
Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монпелье» — «Лион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.85.
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За два сыгранных матча в чемпионате Франции «ткачи» подали 18 угловых.
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