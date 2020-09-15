«Монпелье» — «Лион»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

15 сентября «Монпелье» примет «Лион» в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.



Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монпелье» — «Лион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.85.

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