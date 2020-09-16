«Родина» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка России 16 сентября

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Спартак».
Ставка: обе забьют — нет за 1.79.
«Родина» – команда с амбициями, которая хочет на многое претендовать, но тем не менее разница в классе будет ощущаться. Тем более матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена», и это тоже станет преимуществом для «Спартака».
«Спартак» сейчас показывает хорошую игру, и это подтвердил даже матч против ЦСКА. Да, команда Тедеско проиграла со счётом 1:3, но это случилось по стечению многих обстоятельств, которые помогли «армейцам» победить. Поражение в дерби мотивирует «Спартак» на предстоящий матч, да и у него сейчас очень длинная «скамейка». Даже если будет ротация состава, то всё равно между соперниками останется заметная разница в классе.
Команды ПФЛ, особенно это касается московского региона, хорошо укомплектованы, и им есть что противопоставить, но больше всего, конечно, играет роль мотивация, именно за счёт неё команды ниже уровнем могут оказать сопротивление. У «Родины» в матче против «Спартака» мотивация должна зашкаливать.
Не думаю, что «Спартак» может недооценить «Родину». Мне нравится настрой спартаковцев, у них хорошая атмосфера в команде, руководстве. Высокие амбиции игроков заставят их играть на максимуме возможностей.
Сомневаюсь, что «Родина» сможет отличиться в этой игре. «Спартак» сейчас довольно надёжно играет в обороне, и он способен сыграть на ноль в обороне. Ожидаю уверенной победы «Спартака», и с большой долей вероятности она будет сухой".
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