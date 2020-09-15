«Авангард» — СКА: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ 15 сентября

Хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — СКА.

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.87.

«В Балашихе состоится самый интересный матч недели. Принципиальный не только для игроков каждой из команд, но и руководства обоих клубов. Нет уверенности, что встреча получится результативной. И Боб Хартли («Авангард»), Валерий Брагин (СКА) прежде всего ориентируются на оборону.



Однако на стороне «ястребов» явное преимущество во вратарской линии. Эмиль Гарипов отвоевал у Игоря Бобкова позицию первого номера и во всех играх на старте сезона выглядит очень здорово. Тогда как у петербуржцев Магнус Хелльберг и Александр Самонов ещё не набрали лучших кондиций.



В составе СКА в каждом матче забивает Антон Бурдасов. Но первое звено никак не выйдет на проектную мощность из-за неожиданно средней игры Линдена Вея и проблем со здоровьем у Владимира Ткачёва. «Авангард» после невыразительного матча в Уфе должен собраться и выйти на встречу против СКА с бешеным настроем.



Сила команды в хорошем движении и трёх тройках, умеющих играть в атаку. С таким опасным соперником «армейцы» в нынешнем сезоне ещё не сталкивались».