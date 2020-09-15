«Авангард» — СКА: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ 15 сентября

Хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — СКА.
Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.87.
«В Балашихе состоится самый интересный матч недели. Принципиальный не только для игроков каждой из команд, но и руководства обоих клубов. Нет уверенности, что встреча получится результативной. И Боб Хартли («Авангард»), Валерий Брагин (СКА) прежде всего ориентируются на оборону.
Однако на стороне «ястребов» явное преимущество во вратарской линии. Эмиль Гарипов отвоевал у Игоря Бобкова позицию первого номера и во всех играх на старте сезона выглядит очень здорово. Тогда как у петербуржцев Магнус Хелльберг и Александр Самонов ещё не набрали лучших кондиций.
В составе СКА в каждом матче забивает Антон Бурдасов. Но первое звено никак не выйдет на проектную мощность из-за неожиданно средней игры Линдена Вея и проблем со здоровьем у Владимира Ткачёва. «Авангард» после невыразительного матча в Уфе должен собраться и выйти на встречу против СКА с бешеным настроем.
Сила команды в хорошем движении и трёх тройках, умеющих играть в атаку. С таким опасным соперником «армейцы» в нынешнем сезоне ещё не сталкивались».
- 15 сентября 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30