«Салават Юлаев» – «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Торпедо».

Ставка: победа «СЮ» с форой (-1.5) за 2.00.

«Поставлю на уфимцев. Команда хорошая, добротная, сыгранная. Смотрятся если и не блестяще, то вполне достойно и уверенно во всяком случае, на данном этапе. Последнюю игру они выиграли, правда, в очень упорном поединке — со счетом 3:2 сломили сопротивление омского «Авангарда». Хотя несколько дней назад уступили им же. Там первое звено играет здорово. Неудержим форвард Теему Хартикайнен. Практически в каждой игре он очень хорош. Весьма полезный игрок. Ну разве что в игре со «Спартаком» сдюжил, потому как красно-белые у себя дома просто-напросто переиграли уфимцев.



«Салават» обычно всегда имеет преимущество во встречах с более слабыми соперниками. В своем предыдущем матче нижегородцы уступили магнитогорскому «Металлургу» — 1:3. Команда упорная, сражается, но все равно проиграла более именитому коллективу. Дэвид Немеровски, главный тренер горьковчан, посетовал на некачественную работу спецбригад. Вот и в матче против уфимцев вряд ли они что-то достойное смогут осуществить. Да и статистика не в их пользу — последний раз побеждали в Уфе в 2018 году.



Если торпедовцы выступают дома — это другое дело, там и эмоции, и поддержка, и радость, но сейчас игра выездная, уже третья подряд. Ребята подустали кататься и перелетать, переезжать. Таким образом, хозяева льда покажут свой уровень, порадуют болельщиков, которых сейчас на аренах не так много, и добьются победы.



Как обычно, огромную роль играют вратари. Но у горьковчан сейчас в этом компоненте имеют место определенные трудности. После нескольких прошедших матчей появилось мнение, что торпедовцы проваливают начало, но в концовке начинают догонять, отыгрываться. Тут даже и не знаю, что сказать. Команда-то неплохая, бьется, сражается. Но физики порой им не хватает — вот это да, факт. Моя ставка — победа хозяев с преимуществом в две шайбы».