ПАОК — «Бенфика»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги чемпионов 15 сентября

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.85.

«Информации о соперниках сейчас немного. Всё-таки на старте сезона тяжело оценить их готовность. Греки обыграли 3:1 «Бешикташ» в предыдущем раунде квалификации, а затем успели сыграть в стартовом туре чемпионата, одолев «Ларису» — 1:0. «Бенфика» пока без практики, но все прошлые результаты можно выкинуть за борт. Ибо сейчас это не актуально. В команду вернулся Жорже Жезуш. «Бенфика» обновилась так, что ПАОК и не снилось.



После упущенного чемпионства и Кубка «орлы» для пришедшего тренера, выигравшего с «Фламенго» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, подписали вратаря Элтона из «Боавишты», защитника Жилберто на правый фланг из «Флуминенсе», в центр обороны Фертонгена из «Тоттенхэма», вингеров на разные края – направо Педриньо («Коринтианс») и налево Эвертона («Гремио»), в атаку Вальшмидта («Фрайбург») и Нуньеса («Альмерия»). Это больше чем наполовину новый состав.



Но «Бенфика» и так не слаба. ПАОК будет играть дома. Ну и что? Болельщиков всё равно на знаменитую «Тумбу» не пускают. Да, лиссабонцам не будет легко, но за шесть матчей в этом веке против ПАОК они выиграли четыре. В товарищеских играх «Бенфика» одержала пять побед подряд, забивая минимум по два мяча. В большинстве матчей греки представляются низовой командой. Но португальцы могут им забить два гола, а вот получить в ответ… В этом я не уверен. Лобовая победа гостей».