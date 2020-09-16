«Ференцварош» — «Динамо» З: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.
Ставка: «Ференцварош» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.
«Ференцварош» стилистически особо не изменился со времени матчей против ЦСКА прошлой осенью. Команда Сергея Реброва всё так же хорошо организованна, компактна и всё так же умело действует без мяча и резко контратакует по возможности. По заветам Валерия Васильича.
В гостях у «Селтика» венгры, например, владели мячом всего 30% времени, но толком ничего не позволили сделать шотландцам у своих ворот и заслуженно победили 2:1.
«Динамо» — команда более мастеровитая с индивидуально более сильными игроками. Их лучший бомбардир Оршич всё ещё в команде, хоть его и зовёт к себе в «Вест Бромвич» Билич, а вот Моро продали в московское «Динамо». В любом случае хорваты наверняка будут владеть здесь инициативой, и многое будет зависеть от их эффективности впереди.
Думаю, зелёно-белые сыграют здесь на своём максимуме. Самая популярная команды Венгрии ещё никогда не доходила до группы ЛЧ, и вот сейчас у неё есть реальный шанс, учитывая к тому же благосклонный жребий последнего раунда (дальше будет победитель пары «Карабах» — «Мельде»). У Реброва добротная команда, и не удивлюсь, если дальше пройдёт именно она, пусть это и будет выглядеть немного сенсационно".
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