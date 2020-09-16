«Родина» — «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка России на «Открытие Арене»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового этапа Кубка России сезона-2020/2021 «Родина» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.44.
«Во-первых, «Спартаку» надо реабилитироваться за поражение в дерби, и никакой другой результат, кроме уверенной победы в Кубке, не устроит ни тренера, ни болельщиков, ни, хочется надеяться, игроков. Во-вторых, у Тедеско будет возможность дать полноценную практику рвущимся в бой, но до сих пор не получавшим желаемое игровое время подопечным. Так что и Кокорин наконец сможет напомнить всем, что он умеет, и Урунову предоставится возможность обводить по полкоманды соперников, да и в целом у красно-белых не будет того уровня сопротивления, что они встречают в матчах РПЛ, что должно, естественно, сыграть им на руку.
«Родина» мало того что неизменно пропускает в последних пяти матчах от команд второго дивизиона, так ещё и согласилась отказаться от преимущества своего поля и сыграть на «Открытие Арене».
В общем, будет удивительно, если «Спартак» здесь не выиграет с разницей как минимум в два мяча».
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