«Локомотив Тбилиси» — «Динамо»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 «Локомотив Тбилиси» — «Динамо Москва».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.23.

«Это еврокубки, Лига Европы, квалификационная стадия. Я от этой игры жду очень непростого эмоционального матча.



Во-первых, мы очень давно не встречались с грузинскими командами, и напряжение в Тбилиси наверняка будет очень сильным. Возможно, будут провокации. Однако мне кажется, что общая атмосфера будет очень необычной, очень напряжённой для футбольных матчей команд из СНГ.



Во-вторых, «Динамо» живёт в условиях цейтнота. «Динамо» живёт в ситуации, когда очень жёсткая задача поставлена перед молодым тренерским штабом. Это и выход в групповой этап Лиги Европы, и место в шестёрке чемпионате России. Хотя команда, объективно, укомплектована слабее соперников, которые претендуют на пьедестал.



У «Динамо» пока нет опыта игры на два фронта. Или даже на три. Ещё же есть Кубок России. Он в новом формате происходит. Поэтому очень интересно посмотреть, как динамовцы в этой ситуации себя проявят и покажут.



Я жду, что матч получится низовым, а «Динамо» не проиграет. Почему так говорю? Мне кажется, те моменты, которые я привёл вначале, сделают футболистов более скованными, более зажатыми и не позволят им показать свои лучшие качества».