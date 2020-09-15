«Монпелье» — «Лион»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монпелье» — «Лион».



Ставка: обе забьют за 1.86.

«Давайте поговорим про перенесённый матч Лиги 1, в котором встретятся «Монпелье» и «Лион». Как мне кажется, в этом противостоянии у «Монпелье» есть прекрасные шансы для того, чтобы не уступить. Это домашняя команда, которая за последние 13 матчей на своём поле одержала 10 побед и проиграла всего лишь однажды. «Лион» может эту машину не остановить.



На старте чемпионата «Монпелье» проиграл «Ренну», но в составе команды не было двух ведущих футболистов. Уже в домашнем матче с «Ниццей» они сыграли и «Монпелье» смял подопечных Патрика Вийера, победив со счётом 3:1. Конгре сделал дубль, а Гаэтан Лаборде доказал, что, несмотря на перелом носа, а он играет в защитной маске, он тоже в полном порядке. От игры «Монпелье» против «Ниццы» можно было получить эстетическое наслаждение.



«Лион» не ждёт ничего хорошего на стадионе «Стад де ля Моссон», даже несмотря на то, что в состав вернётся Ауар и никуда пока не уезжает Депай, несмотря на переговоры с «Барселоной». Необходимо напомнить, что «Лион» разгромил «Дижон», но эта команда играла без половины состава, и она была очень удобна по стилю игры для команды Руди Гарсии. А вот в противостоянии с «Бордо» забить не удалось – мало моментов команда создала. Гарсия покритиковал футболистов, да и они сами понимают, что надо прибавлять. Они постараются это сделать и обязательно поразят ворота «Монпелье», а вернувшийся после дисквалификации Флоран Молле обязательно создаст глубину состава для хозяев. Я думаю, что «Монпелье» в этом матче тоже забьёт. Коэффициент на «обе забьют» — 1.86».