«Тампа» — «Айлендерс», 5-й матч: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

16 сентября в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.44.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 16 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Ставки на итоговую победу «Тампы» принимаются за 1.54, на успех «Айлендерс» с учётом овертайма дают 2.60.