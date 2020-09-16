«Сибирь» — «Динамо»: аналитики назвали фаворита матча КХЛ в Новосибирске

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ HD».



Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 3.00, успех «Динамо» идёт за 2.20.



Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Москва» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.



Итоговая победа «Сибири» идёт за 2.25, успех «Динамо» с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.69. Гол на первой минуте оценен в 15.50.

«Сибирь» — «Динамо». Прогноз: Шипачёв, Пуустинен и Яшкин устроят триллер в Новосибирске Соперники стоят друг друга. Ждём равного хоккея и нервной концовки.