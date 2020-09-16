«Мидтьюлланн» — «Янг Бойз»: прогноз Алексея Смирнова на матч квалификации Лиги чемпионов

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мидтьюлланн» — «Янг Бойз».
Ставка: тотал больше 10.5 углового за 1.99.
«Чемпионатам Дании и Швейцарии уделяется не так много внимания в футбольном мире, но и там есть интересные коллективы, способные биться на высоком уровне. «Мидтьюлланн» и «Янг Бойз» встретятся в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тот, кто знает эти команды, понимает, что скучной игры между ними быть не должно.
Оба соперника выделяются атакующим стилем, который не предполагает замедленные подходы к воротам противника. Хозяева в этом смысле играют более просто и открыто, гости же иногда стараются держать баланс между линиями. Думаю, именно по этой причине выездная победа «Янг Бойз» в линии оценивается так же, как домашний успех «Мидтьюлланна».
При виде такой вывески тянет поставить на голы, но я всё же предположу, что в таком весомом турнире игроки защиты будут обороняться более агрессивно, чем во многих привычных встречах в своих внутренних чемпионатах. По этой причине я предпочитаю поставить на угловые, которые могут довольно быстро накопиться, если соперники не отойдут от своих стилей».
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