«Лидс» — «Халл Сити»: прогноз Алексея Смирнова на матч Кубка английской лиги

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2020/2021 «Лидс» — «Халл Сити».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.74, победа «Халла» с форой (+1.5) за 1.76.
«В прошлом сезоне нынешние соперники находились в Чемпионшипе, но в итоге «Лидс» отправился в АПЛ, а «Халл» пошёл на понижение в английскую Лигу 1. Букмекеры не верят в гостей, предлагая на победу подопечных Марсело Бьельсы скромный коэффициент 1.39. Это закономерно, учитывая разницу в уровне игры команд и футболистов. Несмотря на это, в данном случае я буду больше опираться на мотивацию, нежели на игровые качества.
Я считаю, что в этом поединке никто из противников не станет сильно вкладываться в результат. Напомню, что белые нацелены на то, чтобы удержаться в высшей лиге Англии, а тиграм необходимо перебираться обратно в Чемпионшип. Скорее всего, именно на свои основные турниры клубы будут тратить силы, кубок же для них просто не может быть реальной целью. Матч может пройти в лёгком томном режиме, когда фаворит попытается в первую очередь не пропустить и будет не спеша искать варианты для взятия ворот.
Именно такой футбол зачастую использовал аргентинский специалист на протяжении прошлого сезона. Думаю, что здесь стоит говорить о небольшом количестве забитых мячей. Помимо этого, я не вижу необходимости у хозяев стремиться разгромить оппонентов, когда впереди важный домашний матч против «Фулхэма», а потому предлагаю поставить ещё и на плюсовую фору «Халла».
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