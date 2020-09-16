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«Родина» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка России 16 сентября

«Родина» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка России 16 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.07.

«Красно-белые потеряли лидерство в чемпионате России, откатившись на третью строчку. Следующая игра состоится уже 20 сентября в Казани против местного «Рубина». Соперник набрал ход и представляет заметную опасность.

Потому проведение ротации не вызывает никаких сомнений. Тренерский штаб наверняка побережёт как минимум нескольких лидеров и проверит в деле ближайший резерв. Разница в классе позволяет довериться молодёжи. «Родина», конечно, достойно стартовала в ПФЛ (13 очков в шести турах, четвёртое место), но уровни просто несравнимы.

Отдельно отметим высочайшую результативность аутсайдера. Во всех шести матчах сезона голы забивались в обе стороны. В среднем подопечные Дениса Лактионова (того самого, что долго играл в Корее и вызывался в сборную России перед ЧМ-2002) забивают 2,7 мяча, а пропускают больше двух.

Представители «Родины», разумеется, говорят, что едут на «Открытие Арену» за победой, но основная задача для них — насладиться моментом и получить незабываемые эмоции. Пару-тройку голов красно-белые наверняка оформят, а номинальные хозяева вполне способны ответить. Всё же на фоне экспериментального состава вероятность ошибок в обороне повысится.

Раз так, мы бы отталкивались от верха и выбирали между ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.79 и тоталом больше 3 голов за 2.07. Вариант посмелее — победа «Спартака» и обе забьют за 3.10. Что-то вроде 1:2 или 1:3 тут весьма вероятно».

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Матч со слабым соперником — прекрасный шанс проверить в деле ближайший резерв и вернуть уверенность.
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