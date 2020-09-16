«ПСЖ» — «Метц»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
16 сентября «ПСЖ» примет «Метц» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.85.
Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Поставить на голы обеих команд можно за 1.81. Гол в первые 15 минут идёт за 2.50.
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У бразильца красная карточка и риск долгой дисквалификации, а Мбаппе по-прежнему на карантине.
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