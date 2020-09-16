«ПСЖ» — «Метц»: трансляция матча чемпионата Франции 16 сентября, прогнозы и ставки

Сегодня, 16 сентября, «ПСЖ» примет «Метц» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.85.
Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Поставить на голы обеих команд можно за 1.81. Гол в первые 15 минут идёт за 2.50.
- 16 сентября 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15