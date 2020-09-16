«Родина» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.98.
«Надо сказать, что это новая формула Кубка. Вы знаете, это групповая стадия, первый раунд. В этой же группе, где „Родина“ и „Спартак“, ещё и „Енисей“.
Спартаковцы выйдут на этот матч после поражения от ЦСКА 1:3. Наверное, они захотят залечить раны, в том числе и моральные. Всё это будет для „Спартака“ перед следующим воскресным матчем в Казани с „Рубином“, который в очередной встрече на выезде победил „Динамо“. Здесь ясно желание и сохранить силы.
»Спартаку" есть кем играть. Мы знаем, какой мощный резерв у «Спартака», если на замену выходит Соболев и Кокорин. Возможно, Кокорин появится в этой игре. С другой стороны, если Тедеско выпустил просто необстрелянную молодёжь, то это будет ещё хуже для «Родины», ведь эти ребята точно вперёд понесутся, ведь это очень хороший шанс.
«Родина» даже не в ФНЛ, а в ПФЛ. Это третий дивизион нашего футбола. Там в тренерском штабе много бывших спартаковцев: Павленко, Калиниченко, Филимонов, то есть у них тоже есть свои внутренние причины постараться сыграть хорошо.
Тедеско ещё перед матчем с ЦСКА обещал всем, что к игре с «Родиной» спартаковцы отнесутся серьёзно. Он сказал, что Кубок для команды важен. Кстати, говоря о предстоящем сопернике, он вспомнил свои времена в «Шальке», как на Кубок Германии против его команды бились клубы второго и третьего дивизионов. Тедеско пообещал серьёзный футбол.
Я думаю, что, учитывая определённые проблемы «Спартака» в обороне, можно подумать о том, что мяч в ворота «Спартака» может залететь от «Родины». Вполне это допускаю и учту в своём прогнозе.
Моим прогнозом будет следующее: в матче «Родина» — «Спартак» победит «Спартак» с разницей в два или более мячей с коэффициентом 1.98".
- 16 сентября 2020
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00