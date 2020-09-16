«Родина» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.98.

«Надо сказать, что это новая формула Кубка. Вы знаете, это групповая стадия, первый раунд. В этой же группе, где „Родина“ и „Спартак“, ещё и „Енисей“.



Спартаковцы выйдут на этот матч после поражения от ЦСКА 1:3. Наверное, они захотят залечить раны, в том числе и моральные. Всё это будет для „Спартака“ перед следующим воскресным матчем в Казани с „Рубином“, который в очередной встрече на выезде победил „Динамо“. Здесь ясно желание и сохранить силы.



»Спартаку" есть кем играть. Мы знаем, какой мощный резерв у «Спартака», если на замену выходит Соболев и Кокорин. Возможно, Кокорин появится в этой игре. С другой стороны, если Тедеско выпустил просто необстрелянную молодёжь, то это будет ещё хуже для «Родины», ведь эти ребята точно вперёд понесутся, ведь это очень хороший шанс.



«Родина» даже не в ФНЛ, а в ПФЛ. Это третий дивизион нашего футбола. Там в тренерском штабе много бывших спартаковцев: Павленко, Калиниченко, Филимонов, то есть у них тоже есть свои внутренние причины постараться сыграть хорошо.



Тедеско ещё перед матчем с ЦСКА обещал всем, что к игре с «Родиной» спартаковцы отнесутся серьёзно. Он сказал, что Кубок для команды важен. Кстати, говоря о предстоящем сопернике, он вспомнил свои времена в «Шальке», как на Кубок Германии против его команды бились клубы второго и третьего дивизионов. Тедеско пообещал серьёзный футбол.



Я думаю, что, учитывая определённые проблемы «Спартака» в обороне, можно подумать о том, что мяч в ворота «Спартака» может залететь от «Родины». Вполне это допускаю и учту в своём прогнозе.



Моим прогнозом будет следующее: в матче «Родина» — «Спартак» победит «Спартак» с разницей в два или более мячей с коэффициентом 1.98".