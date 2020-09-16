«Черноморец» — «Рубин»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

«Разумеется, в матче Кубка России казанцы проведут ротацию. Похоже, в стартовом составе не будет Хвичи Кварацхелии: молодой полузащитник получил сотрясение мозга в битве с «Динамо» и повредил нос. Серьёзной травмы нет, но рисковать ключевым футболистом в такой игре смысла нет.



А созидание «Рубина» во многом завязано именно на Кварацхелии, что обещает определённые проблемы. «Черноморец» выступает в ПФЛ достойно, но без блеска: 10 очков в пяти матчах. Интереснее другое — все игры получились низовыми, причём лишь однажды зрители увидели больше одного гола (1:1 с «Кубань Холдинг»).



Естественно, казанцы будут владеть территорией, но града голов мы не ждём, поскольку клуб из Новороссийска много не пропускает. Гости вряд ли будут жертвовать Кубком России, ведь в еврокубках они не выступают, и график получается не самым плотным. Даже с полуторным составом разница в классе будет заметной, что позволяет рассчитывать как минимум на ничью в основное время.



Мы бы выбирали между П2 за 1.70 и комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча» за 1.96. Вариант посмелее — П2 всухую, на него букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.55. Голы даются «Черноморцу» с большим трудом даже на уровне ПФЛ, а тут соперник посерьёзнее будет».