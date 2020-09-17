«Локомотив Пловдив» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Локомотив Пловдив» – «Тоттенхэм» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Тоттенхэма» в первом тайме с форой (-1) за 2.37.

«Почти уверен, что Лига Европы для «Тоттенхэма» имеет большое значение. Моуринью любит подсчитывать трофеи, а вылет от какого-то болгарского клуба – не про него. После матча с «Эвертоном» португалец сетовал на плохой настрой игроков. Думаю, с болгарами будет иначе. «Шпоры» наверняка захотят пройти в турнире очень далеко.



По этому матчу сложно рассуждать о силе хозяев. Исходя из ситуации, мне кажется, что гости сразу попытаются застолбить за собой преимущество. Англичане могут сделать ставку на быстрые голы, чтобы указать сопернику на подобающее ему место. Предлагаю взять фору на «Тоттенхэм» в первом тайме. Коэффициент мне нравится, не удивлюсь даже разгрому в стартовые 45 минут».