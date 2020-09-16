«Маккаби» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» — «Динамо Бр».
Ставка: «Динамо» забьёт за 1.71.
«Проблем у израильтян с физической подготовкой быть не должно. Играют они с начала августа, причём весьма успешно. Помимо выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов за месяц получилось добыть два трофея.
Сперва по сумме двух матчей «жёлтые дьяволы» обыграли «Хапоэль Беэр-Шева» в Суперкубке Израиля (4:0), а затем уверенно победили «Бней-Сахнин» в финале Кубка Тото Премьер-лиги страны (2:0). Вопросы могут быть разве что по внутреннему чемпионату. После двух туров они находятся на 10-й строчке, но делать какие-то серьёзные выводы пока преждевременно.
В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Маккаби Т-А» принимал латвийскую «Ригу» и победил со счётом 2:0. Однако стоит заметить, что оба мяча были забиты с пенальти, а подопечные Олега Кононова смотрелись здорово. На второй раунд пришёлся выезд к литовской «Судуве», пошло повеселее. Гости уверенно выиграли со счётом 3:0, забив на этот раз всё с игры.
Вообще, с результативностью у «Динамо-Брест» сейчас порядок. Немного непонятно, почему букмекеры дают за гол клуба в предстоящем поединке коэффициент 1.71. Да, играть вдали от дома всегда тяжело, но свой гол забить он наверняка сумеет.
Восемь мячей за два матча в ЛЧ и 37 мячей за 21 игру в чемпионате Беларуси – результат, мягко говоря, неплохой. К слову, больше брестского «Динамо» в Высшей лиге на данный момент забили только два клуба. А в прошлой игре чемпионата брестчане отгрузили четыре мяча минскому «Динамо», которое обладает одной из лучших линий обороны в лиге».
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