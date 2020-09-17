«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.83.

«Зелёное дерби» подоспело весьма кстати. У каждого из соперников всего по одному поражению, причём у каждого по весьма нетипичному. А так всё по плану, причём плану новому, не предусматривающему, как раньше, долгого пробуждения и раскачки.



«Ак Барс» провёл на матч меньше соперников. А должен был провести столько же: у вечно страдальческого «Йокерита» новый закидон, и матч в Хельсинки отменили, как и ещё три. Хотелось бы, чтобы КХЛ не нашла дополнительных окон для «джокеров», и за их мерзопакостное поведение, начавшееся ещё в прошлом сезоне, влепила бы им ещё четыре «технаря» к одному уже имеющемуся. Но, зная «вегетарианство» руководства лиги, в такой сценарий верится слабо. Впрочем, пёс с ним, с «Йокеритом», у нас туда куда важнее.



После того как «барсы» не сыграли с «финиками», они съездили на юга, и в Сочи поправили своё здоровье, победив убедительно и всухую. «Салават» не менее убедительно раскудрявил дома нижегородское «Торпедо», то есть выявить заочно преимущество кого-либо из соперников не представляется возможным совершенно. Что примечательно, обе команды не играют вторым номером, как это делали раньше на протяжении многих лет, а подавляют соперника. Ох, и полетят искры в Казани!



То есть остаётся последний способ предсказать победителя: обратиться к статистике личных встреч. В прошлом сезоне соперники надоели друг другу хуже горькой редьки, сыграв шесть «междусобойчиков» только в регулярном чемпионате. В пяти матчах победили хозяева. В одном – гости, да и то в серии послематчевых буллитов. Ну, надеюсь, вы всё сами поняли.



«Ак Барс» победит. С минимальным преимуществом в счёте (причём счёт может быть достаточно большим, вплоть до десятка заброшенных на двоих шайб), но при этом в основное время".