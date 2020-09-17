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«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 сентября

«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Спартак» — СКА.

Ставка: победа «Спартака» за 3.94.

«В этом матче надо однозначно ставить на красно-белых, и я вам сейчас объясню на пальцах, почему вся спортивная психология требует этого прямо-таки с неистовостью.

«Спартак» проиграл предыдущий матч. Дома. «Трактору». Который в нынешнем сезоне, как, впрочем, и в предыдущих, одной мамалыгой сыт. И хотя устами руководства клуб каждое лето собирается в поход за Кубком Гагарина, но обычно дальше лавочки во дворе этот поход не проходит.

Побудить своих игроков выложиться в игре с лежащим вниз лицом «Трактором» не смог даже Знарок. Который, в принципе, способен побудить волка жрать траву. То есть, если бы было нужно, челябинцев бы, скорее всего, додавили. Но нужно не было – и именно потому, что через сутки играть со СКА. То есть на выходе мы имеем «Спартак»:

а) не шибко перетрудившийся;

б) злой после поражения от аутсайдера, ещё и со вставленным Знарком после матча в раздевалке стальным стержнем от земли до неба.

Со СКА никаких мотивационных проблем у красно-белых не будет. Наоборот, Знарку ещё придётся постараться, чтобы у его парней чёрный и едкий дым из ушей не повалил до стартового вбрасывания. А что будет на другом конце площадки?

А на другом конце площадке мы будем иметь эмоционально выжатый, как лимон, СКА. Который в противостоянии с «Авангардом» отыгрался с «минус 3», но отыгранного в руках не удержал, спустив в унитаз «всё, что было нажито непосильным трудом». Для СКА «Спартак» ни разу не мотиватор, и это видно даже по статистике личных встреч: скажем, в прошлом сезоне питерцы отдали красно-белым три «междусобойчика» из четырёх.

Поэтому режьте меня, ешьте, но «Спартак» должен победить. С каким счётом – не скажу, зато скажу, что в основное время».

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