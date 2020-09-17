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«Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги 17 сентября

«Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги 17 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити».

Ставка: обе забьют — нет за 1.88.

«Вулверхэмптон» круто начал матчем с «Шеффилдом». Впереди игра с «Сити». Поэтому для Нуну Эшпириту Санту гораздо важнее то, что будет в воскресенье. Но «скамейка» у него такая, которая позволяет играть в этом турнире без потери качества. Поэтому я думаю, что Майклу О’Нилу будет очень сложно против «Вулверхэмптона» на его поле.

Тем более что «Сток Сити» забил всего один гол в двух встречах. А на «Молинью» «Вулверхэмптон» проигрывает только однажды из 9 последних встреч. Ну и крайне редко пропускает. У них 8 сухих матчей.

Поэтому, даже несмотря на ротацию, класс «Вулвера» скажется. Я бы поставил на «обе забьют – нет» в этой игре".

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