«Вулверхэмптон» — «Сток»: ставка Александра Елагина на Кубок лиги с коэффициентом 4.60

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (-2) за 4.60.



«Со второго раунда начинают играть в Кубке лиги клубы АПЛ, но не все, а только те, кто не участвует в евро-соревнованиях. «Вулверхэмптон», как известно, занял седьмое место в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона и в еврокубки не попал.



В Кубке лиги сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» дошёл до четвёртого раунда, что соответствует 1/8, где проиграл в гостях «Астон Вилле» 1:2. «Астон Вилла» впоследствии дошла до финала.



«Сток Сити» в розыгрыше прошлого сезона был выбит в третьем раунде командой из четвёртого по рангу дивизиона, «Кроулинг Таун», на её поле. Игра завершилась со счётом 1:1, но по пенальти «Сток Сити» проиграл.



Напомню, что в этом сезоне не будет никаких переигровок что в Кубке Англии, что в Кубке АПЛ. В Кубке лиги теперь полуфинал в связи с напряжённым сезоном будет состоять из одного матча, а не из двух, как было раньше. Обычно в матчах первых кубковых раундов тренеры дают шанс футболистам, нечасто выходящим на поле в чемпионате. Я думаю, 17 сентября не стоит ждать сильнейшие составы в обеих командах.



«Вулвз» начали сезон в АПЛ 14 сентября с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» 2:0. А вот «Сток Сити» начал с ничьей в первом туре Чемпионшипа в Лондоне с «Миллуолом».Надо сказать, эта ничья довольно почётна, так как «Миллуол» остановился буквально в шаге от зоны плей-офф, не хватило двух очков. «Сток Сити» же финишировал на 15-м месте.



Делать прогнозы в матчах Кубка лиги первых раундов — это гадание на кофейной гуще. Но я всё-таки поставлю на победу «Вулверхэмптона» с форой (-2) и коэффициентом 4.60".