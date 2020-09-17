«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.50.
«Это принципиальный матч. В таком противостоянии всегда много борьбы, и выиграть его необычайно важно для команд. Я работал в «Ак Барсе» и знаю по собственному опыту, что матчи против «Салавата Юлаева» первостепенны. Можно проиграть три матча против других соперников, но Уфе уступать нельзя.
В «зелёных дерби» (как и в этом очередном) нет явного фаворита, но я отдам предпочтение «Ак Барсу». Он будет играть на своём льду, да и вообще в этом сезоне команда хорошо стартовала. Думаю, она набирает форму по ходу чемпионата: в последних матчах видно, что казанцы приближаются к оптимальному состоянию.
«Салават» тоже успешно стартовал, одержал победу над «Авангардом», но уступил «Спартаку».
Полагаю, матч получится зрелищным и результативным, команды должны забросить как минимум пять шайб. Возможно, «Ак Барс» выиграет со счётом 4:3 или 5:4. Или же в основное время будет ничья, например 3:3 или 4:4. И я немного подстрахуюсь и поставлю на победу хозяев с учётом овертайма и серии буллитов».
- 17 сентября 2020
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:00
- 16 сентября 2020
-
22:45
-
22:16
-
20:00
-
19:00