«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на 6-й матч серии плей-офф НХЛ 18.09

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 2.16.

«Тампа» ведёт со счётом 3-2 в серии. Но пятый матч остался за «Айлендерс», и победа была одержана во втором овертайме (2:1).



Как сложилась игра? Защитник ньюйоркцев Райан Пулок реализовал большинство на 16-й минуте. Во втором периоде защитник «Тампы» Виктор Хедман сравнял счёт, забив свой уже восьмой гол в этом плей-офф. А на 93-й минуте Джордан Эберле расставил точки над «е», причём в том моменте грубо ошибся защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк, потерявший шайбу на чужой синей линии при атаке своей команды.



«Айлендерс» были очень скромными в бросковой зоне: 5-6-5-4-4. Это раскладка бросков по периодам. Впрочем, и «Тампа» тут особо не усердствовала (9-6-10-4-8). Поразило количество силовых приёмов (75-70), что в сумме составило 145. Да, это была реальная мясорубка.



Ещё нужно подчеркнуть, что пятый матч пропускал Брэйден Пойнт – очень важная фигура в этой «Тампе». Три последних матча: два Пойнт пропустил – два поражения, в одном вышел через не могу – победа. И как уже известно, видимо, Пойнт пропустит и шестой матч серии.



Поэтому я бы не стал тут гоняться за победой одной из команд. Но подчеркну, что идёт окопная война, поэтому стоит искать кэф в районе «тотал меньше». И я его нашёл: кэф 2.16 на то, что в основное время мы увидим тотал меньше (5). Попробуем представить, что матч завершится со счётом где-нибудь 3:0, 3:1, 2:1 или даже 4:0. Но нас это устроит. Да и вратари Андрей Василевский и Семён Варламов не дают повода сомневаться в своём классе».