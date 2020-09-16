«Родина» — «Спартак»: эксперты оценили шансы Кокорина забить первый гол за красно-белых

Сегодня, 16 сентября, «Родина» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. По договоренности сторон встреча пройдёт на «Открытие Арене». В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».



Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Родины» оценён букмекерами коэффициентом 9.10.



Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Родина» — «Спартак» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.19. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.



Если обе команды забьют, пройдёт коэффициент 2.04. Ставки на гол в первые 15 минут матча принимаются за 3.00.

Поставить на дебютный гол Александра Кокорина за красно-белых предлагают за 1.89 (52%). Результативный удар Александра Соболева идёт за 1.78, на Зелимхана Бакаева можно поставить за 3.20.