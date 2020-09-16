Кубок России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы

Объявлены предварительные списки участников первого этапа Кубка России, заявленные федерацией фигурного катания Москвы.



Мужчины: Максим Варакин, Даниял Ибрагимов, Артём Ковалёв, Егор Мурашов, Роман Савосин, Александр Самарин, Илья Яблоков.



Женщины: Евгения Медведева, София Сарновская, Камила Султанмагомедова, Анна Фролова, Майя Хромых, Ангелина Чаплыгина, Анна Щербакова.



Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Балабанова – Алексей Святченко.



Танцы на льду: Софья Шевченко – Игорь Ерёменко, Светлана Лизунова – Александр Вахнов, Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко.



К участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением ФФККР будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России.

Первый этап в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.