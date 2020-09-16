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Кубок России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы

Кубок России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы
Ставки / Прогнозы 0

Объявлены предварительные списки участников первого этапа Кубка России, заявленные федерацией фигурного катания Москвы.

Мужчины: Максим Варакин, Даниял Ибрагимов, Артём Ковалёв, Егор Мурашов, Роман Савосин, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Женщины: Евгения Медведева, София Сарновская, Камила Султанмагомедова, Анна Фролова, Майя Хромых, Ангелина Чаплыгина, Анна Щербакова.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Балабанова – Алексей Святченко.

Танцы на льду: Софья Шевченко – Игорь Ерёменко, Светлана Лизунова – Александр Вахнов, Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко.

К участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением ФФККР будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России.

Первый этап в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.

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