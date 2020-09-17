Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч 2-го круга турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Риме Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв.

Ставка: победа Хуркача с форой (+4.5 гейма) за 1.78.

«Рублёв заметно повзрослел за последний год. Это видно по его подходу к матчам и, естественно, по эмоциональной составляющей. Старается себя подбадривать чуть ли не после каждого розыгрыша и настраиваться на положительную волну. Если раньше чрезмерные эмоции во время матчей шли во вред Андрею, то сейчас они скорее являются катализатором его концентрации и игровой мощи.



Переход на грунт Рублёву даётся не так просто, как кажется по его первому матчу, сыгранному на этом покрытии. Хоть и победа против Багниса была добыта со счётом 2:0, но были локальные провалы по ходу матча. Особенно в первом сете. Не всегда удавалось вовремя находить нужную точку для удара, вследствие чего возникали ошибки. При этом и на своей подаче были проблемы.



Хуркач — универсальный теннисист, обладающий крепкой первой подачей и отличными плоскими ударами как справа, так и слева. При этом и возле сетки поляк чувствует себя уверенно. В целом его игра является сбалансированной, без особых слабых мест.



Первый матч на турнире для Хуркача против Эванса получился нервным и затяжным. Пришлось выкладываться на полную и показывать свой максимум.



Не думаю, что этот матч окажется лёгкой прогулкой для Рублёва. Да, он фаворит по праву, но соперник у него непростой. Хуркач способен показать теннис высокого уровня и навязать борьбу Андрею».