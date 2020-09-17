«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на главный матч дня в КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.95.
«Это знаменитое «зелёное дерби», и скучным оно не бывает. «Салават Юлаев» в последних домашних матчах выглядел мощно, победив «Авангард» (3:2) и разгромив «Торпедо» (6:2). Настоящим монстром в этих двух играх себя показал Теэму Хартикайнен (4+3), да и его партнёр по звену Маркус Гранлунд не отставал (2+3). В воротах выйдет Юха Метсола, и вообще Уфа выкатит самый боевой состав.
А вот у «Ак Барса» никто из игроков так ярко не выделяется. Но там сама команда мощная, с длинной лавкой и отличным подбором хоккеистов. Правда, главный тренер Дмитрий Квартальнов вставил им пистон после домашних 0:4 от «Витязя». После этого последовали три победы подряд, в том числе и над СКА (3:2).
«Зелёное дерби» обычно непредсказуемо по исходу, и победить в нём может кто угодно. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сейчас в полном порядке, без кризиса в игре и большого числа травм.
Значит, будем искать тут тотал больше. Например, годится кэф 1.95 за тотал больше (5) в основное время. Команды в ударе, особенно тройка легионеров «СЮ». Поэтому я жду тут не оборонительный хоккей, а фестиваль голов».
- 17 сентября 2020
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00