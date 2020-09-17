«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на главный матч дня в КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.95.

«Это знаменитое «зелёное дерби», и скучным оно не бывает. «Салават Юлаев» в последних домашних матчах выглядел мощно, победив «Авангард» (3:2) и разгромив «Торпедо» (6:2). Настоящим монстром в этих двух играх себя показал Теэму Хартикайнен (4+3), да и его партнёр по звену Маркус Гранлунд не отставал (2+3). В воротах выйдет Юха Метсола, и вообще Уфа выкатит самый боевой состав.



А вот у «Ак Барса» никто из игроков так ярко не выделяется. Но там сама команда мощная, с длинной лавкой и отличным подбором хоккеистов. Правда, главный тренер Дмитрий Квартальнов вставил им пистон после домашних 0:4 от «Витязя». После этого последовали три победы подряд, в том числе и над СКА (3:2).



«Зелёное дерби» обычно непредсказуемо по исходу, и победить в нём может кто угодно. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сейчас в полном порядке, без кризиса в игре и большого числа травм.



Значит, будем искать тут тотал больше. Например, годится кэф 1.95 за тотал больше (5) в основное время. Команды в ударе, особенно тройка легионеров «СЮ». Поэтому я жду тут не оборонительный хоккей, а фестиваль голов».