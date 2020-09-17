«Родина» — «Спартак», 16.09: результат матча Кубка России, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Родину». По договорённости между клубами встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев. В начале второго тайма преимущество красно-белых упрочил Остон Урунов. Через несколько минут счёт до крупного довёл Айртон. Вскоре четвёртый гол забил Роман Зобнин. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Магомедхабиб Абдусаламов. На 81-й минуте окончательный счёт установил Эсекьель Понсе.
Эксперты не сомневались в победе «Спартака»: ставки на красно-белых принимались с коэффициентом 1.35. С 1000 рублей можно было выиграть 1350 рублей. На успех «Родины» давали 9.10, на ничью — 5.10.
При этом букмекеры ожидали результативного матча: тотал больше 2.5 гола оценивался коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 гола — 2.19. Поставить на обе забьют предлагалось за 2.04.
- 17 сентября 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:00
- 16 сентября 2020
-
22:45
-
22:16
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:13
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20