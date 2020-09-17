«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу
Сегодня, 17 сентября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Салавата» идёт за 3.80.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.50, успех «Салавата Юлаева» с учётом овертайма и буллитов доступен за коэффициент 2.70.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Метсола дадут жару в «зелёном дерби» КХЛ
Уфимцы заклятого соперника просто так не отпустят.
- 17 сентября 2020
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